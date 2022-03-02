Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

США оголосили про нові санкції проти російських компаній, які виготовляють військову техніку - Блінкен

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США оголосили про нові санкції проти російських компаній, які виготовляють військову техніку - Блінкен

Associated Press

Під санкції потраплять компанії, які виготовляють бойові літаки, бойові машини піхоти, ракети, безпілотні літальні апарати, системи радіоелектронної боротьби.

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий раунд санкцій проти Росії, спрямованих проти 22 російських "пов'язаних з обороною структур" через продовження воєнних дій в Україну.

Про це він сказав на пресконференції в Держдепартаменті США.

Під санкції потраплять компанії, які виготовляють бойові літаки, бойові машини піхоти, ракети, безпілотні літальні апарати, системи радіоелектронної боротьби.

"Самі системи, які зараз використовуються для нападу на український народ, порушує права людини, порушує міжнародне гуманітарне право", - сказав він. 

Блінкен також оголосив про контроль за експортом Білорусі, щоб притягнути режим Лукашенка до відповідальності за те, що він бере участь у "війні вибору президента Путіна". Під забороною - імпорт ключові технології. "Якщо підтримка війни Лукашенком продовжиться, наслідки для його режиму будуть", - попередив Блінкен. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація