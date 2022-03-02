США оголосили про нові санкції проти російських компаній, які виготовляють військову техніку - Блінкен

США оголосили про нові санкції проти російських компаній, які виготовляють військову техніку - Блінкен

Під санкції потраплять компанії, які виготовляють бойові літаки, бойові машини піхоти, ракети, безпілотні літальні апарати, системи радіоелектронної боротьби.

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий раунд санкцій проти Росії, спрямованих проти 22 російських "пов'язаних з обороною структур" через продовження воєнних дій в Україну.

Про це він сказав на пресконференції в Держдепартаменті США.

Під санкції потраплять компанії, які виготовляють бойові літаки, бойові машини піхоти, ракети, безпілотні літальні апарати, системи радіоелектронної боротьби.

"Самі системи, які зараз використовуються для нападу на український народ, порушує права людини, порушує міжнародне гуманітарне право", - сказав він.

Блінкен також оголосив про контроль за експортом Білорусі, щоб притягнути режим Лукашенка до відповідальності за те, що він бере участь у "війні вибору президента Путіна". Під забороною - імпорт ключові технології. "Якщо підтримка війни Лукашенком продовжиться, наслідки для його режиму будуть", - попередив Блінкен.