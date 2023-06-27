США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 500 млн доларів: перелік озброєння

У вівторок, 27 червня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму 500 мільйонів доларів. До нього увійдуть 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker, а також боєприпаси для HIMARS і Patriot.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

У США наголосили, що це вже 41 пакет військової допомоги Україні, який виділяє Адміністрація президента Байдена. Зброю передадуть зі складів Міноборони США.

"Цей пакет, вартістю до 500 мільйонів доларів, включає ключові засоби для підтримки контрнаступальних операцій України, посилення її протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ, а також додаткові бронемашини, протитанкові системи, критично важливі боєприпаси та інше обладнання, щоб допомогти Україні дати відсіч російській агресії", - повідомляє Пентагон.

Перелік озброєння:

Додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot;

Зенітні комплекси Stinger;

Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

Боєприпаси для підриву та системи для розмінування;

Обладнання для розмінування;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

30 бойових машин піхоти Bradley;

25 бронетранспортерів Stryker;

Ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;

Протитанкові комплекси Javelin;

Протитанкові комплекси AT-4;

Протитанкові ракети;

Високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

Високоточні авіаційні боєприпаси;

Стрілецька зброя та понад 22 мільйони набоїв до неї і гранати;

Тепловізійні системи та прилади нічного бачення;

Випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

Запасні частини, генератори та інше польове обладнання.

Нагадаємо, Австралія надасть Україні черговий пакет військової допомоги на суму 110 млн австралійських доларів (близько 74 млн дол США).

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