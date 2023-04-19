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США оголосили про новий пакет військової допомоги для України: що туди увійшло

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1430
Час на прочитання
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США оголосили про новий пакет військової допомоги для України: що туди увійшло

Фото: Associated Press

США передають боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди та інше.

У США 19 квітня оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 325 млн доларів. 

Про це повідомили в Пентагоні. 

До нового пакета військової допомоги увійшли:

  • боєприпаси для HIMARS;
  •  понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • артилерійські снаряди 155 мм і 105 мм калібрів;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • ракети з дротовим наведенням TOW;
  • протитанкова зброя АТ-4 та протитанкові міни;
  • запчастини та інше польове обладнання.

У США наголосили, що і надалі підтримуватимуть Україну в боротьбі з російськими окупантами. 

Нагадаємо, Міністерство оборони США офіційно підтвердило наявність невеликої групи американських військових в Україні. Вони підтримують Офіс військових аташе США, забезпечують безпеку посольства в Києві та моніторять підтримку ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
1430
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