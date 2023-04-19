США оголосили про новий пакет військової допомоги для України: що туди увійшло

США передають боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди та інше.

У США 19 квітня оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 325 млн доларів.

Про це повідомили в Пентагоні.

До нового пакета військової допомоги увійшли:

боєприпаси для HIMARS;

понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

артилерійські снаряди 155 мм і 105 мм калібрів;

високоточні авіаційні боєприпаси;

ракети з дротовим наведенням TOW;

протитанкова зброя АТ-4 та протитанкові міни;

запчастини та інше польове обладнання.

У США наголосили, що і надалі підтримуватимуть Україну в боротьбі з російськими окупантами.

Нагадаємо, Міністерство оборони США офіційно підтвердило наявність невеликої групи американських військових в Україні. Вони підтримують Офіс військових аташе США, забезпечують безпеку посольства в Києві та моніторять підтримку ЗСУ.

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