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США оголосили про новий пакет військової допомоги на понад мільярд даларів: що до нього увійшло

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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США оголосили про новий пакет військової допомоги на понад мільярд даларів: що до нього увійшло

Зенітно-ракетні системи NASAMS / Фото: commons.wikimedia.org

До пакету увійшли, зокрема, снаряди, техніка та засоби для боротьби з дронами.

США оголосили про новий пакет військової допомоги для українських військових на суму в 1,3 млрд доларів. До пакету увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Про це йдеться в Департаменті оборони.

“Цей пакет заходів підкреслює постійне зобов’язання США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у короткостроковій перспективі, а також розбудови стійкої спроможності Збройних Сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньостроковій та довгостроковій перспективі”, - наголосили в Департаменті.

В пакет допомоги увійшло:

  • Чотири національні передові зенітно-ракетні системи (NASAMS) і боєприпаси.
  • Артилерійські снаряди калібру 152 мм.
  • Обладнання для розмінування.
  • Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW).
  • Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS).
  • Високоточні авіаційні боєприпаси.
  • Засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби.
  • 150 бензовозів.
  • 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки.
  • 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки.
  • Обладнання для безпеки портів і гаваней.
  • Тактичні захищені системи зв'язку.
  • Підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував партнерам за підтримку.

“Дякую нашим союзникам за підтримку боротьби з автократичним злом.  Також вдячний раднику Президента США з питань нацбезпеки Джейку Саллівану за конструктивну роботу. На цьому гарні новини не закінчуються. Про інше - згодом”, - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, що Зеленський пояснив, чому Україна має повне право використовувати касетні боєприпаси.

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Дата публікації
Перегляди
926
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