США оголосили про новий пакет військової допомоги на понад мільярд даларів: що до нього увійшло

До пакету увійшли, зокрема, снаряди, техніка та засоби для боротьби з дронами.
США оголосили про новий пакет військової допомоги для українських військових на суму в 1,3 млрд доларів. До пакету увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.
Про це йдеться в Департаменті оборони.
“Цей пакет заходів підкреслює постійне зобов’язання США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у короткостроковій перспективі, а також розбудови стійкої спроможності Збройних Сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньостроковій та довгостроковій перспективі”, - наголосили в Департаменті.
В пакет допомоги увійшло:
- Чотири національні передові зенітно-ракетні системи (NASAMS) і боєприпаси.
- Артилерійські снаряди калібру 152 мм.
- Обладнання для розмінування.
- Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW).
- Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS).
- Високоточні авіаційні боєприпаси.
- Засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби.
- 150 бензовозів.
- 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки.
- 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки.
- Обладнання для безпеки портів і гаваней.
- Тактичні захищені системи зв'язку.
- Підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.
Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував партнерам за підтримку.
“Дякую нашим союзникам за підтримку боротьби з автократичним злом. Також вдячний раднику Президента США з питань нацбезпеки Джейку Саллівану за конструктивну роботу. На цьому гарні новини не закінчуються. Про інше - згодом”, - наголосив Єрмак.
Нагадаємо, що Зеленський пояснив, чому Україна має повне право використовувати касетні боєприпаси.
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