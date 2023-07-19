США оголосили про новий пакет військової допомоги на понад мільярд даларів: що до нього увійшло

До пакету увійшли, зокрема, снаряди, техніка та засоби для боротьби з дронами.

США оголосили про новий пакет військової допомоги для українських військових на суму в 1,3 млрд доларів. До пакету увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Про це йдеться в Департаменті оборони.

“Цей пакет заходів підкреслює постійне зобов’язання США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у короткостроковій перспективі, а також розбудови стійкої спроможності Збройних Сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньостроковій та довгостроковій перспективі”, - наголосили в Департаменті.

В пакет допомоги увійшло:

Чотири національні передові зенітно-ракетні системи (NASAMS) і боєприпаси.

Артилерійські снаряди калібру 152 мм.

Обладнання для розмінування.

Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW).

Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS).

Високоточні авіаційні боєприпаси.

Засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби.

150 бензовозів.

115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки.

50 тактичних автомобілів для відновлення техніки.

Обладнання для безпеки портів і гаваней.

Тактичні захищені системи зв'язку.

Підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував партнерам за підтримку.

“Дякую нашим союзникам за підтримку боротьби з автократичним злом. Також вдячний раднику Президента США з питань нацбезпеки Джейку Саллівану за конструктивну роботу. На цьому гарні новини не закінчуються. Про інше - згодом”, - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, що Зеленський пояснив, чому Україна має повне право використовувати касетні боєприпаси.

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