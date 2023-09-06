США оголосили новий пакет військової допомоги: там є боєприпаси для Abrams зі збідненим ураном

Також США передадуть снаряди до HIMARS.
США у середу, 6 вересня, оголосили про новий пакет військової допомоги на 175 млн доларів. Туди увійшли боєприпаси для Abrams зі збідненим ураном.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
У США повідомили, що цей пакет військової допомоги виділяють із запасів Міністерства оборони.
"Сьогодні Міністерство оборони (МО) США оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це оголошення є сорок шостим траншем допомоги, який адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Цей пакет, вартістю до 175 мільйонів доларів, включає таке озброєння:
- Обладнання для підтримки систем протиповітряної оборони України;
- Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- 81-мм мінометні системи та боєприпаси;
- 120-мм боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams;
- Ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;
- Протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- Понад 3 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї;
- Тактичні аеронавігаційні системи;
- Тактичні системи захищеного зв'язку та допоміжне обладнання;
- Боєприпаси для знешкодження перешкод;
- Запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами з метою надання Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ТСН.ua пояснював, що таке снаряди зі збідненим ураном і для чого вони потрібні Україні.
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