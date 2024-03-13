США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: чим він унікальний

Це перша допомога Україні від США від грудня 2023-го.

США анонсували важливий пакет безпекової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

До нового пакету, зокрема, входять:

зенітні ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди 155мм калібру;

артилерійські снаряди 105мм калібру;

протитанкові гранатомети АТ-4;

додаткові боєприпаси для стрілецької зброї;

боєприпаси для підриву перешкод;

запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

“Я вдячний американському народу та міністру оборони США Ллойду Остіну особисто за непохитну підтримку”, — наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Варто зазначити, що це перша допомога Україні від США від грудня 2023-го.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прокоментував виділення Україні нового пакету допомоги на 300 мільйонів доларів. На його думку, “цього недостатньо”.

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