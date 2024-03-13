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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: чим він унікальний

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: чим він унікальний

Стало відомо, яке озброєння увійде до пакету безпекової допомоги від Білого дому. / Фото: УНІАН

Це перша допомога Україні від США від грудня 2023-го.

США анонсували важливий пакет безпекової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів. 

Про це повідомляє Міністерство оборони України. 

До нового пакету, зокрема, входять:

  • зенітні ракети Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди 155мм калібру;
  • артилерійські снаряди 105мм калібру;
  • протитанкові гранатомети АТ-4;
  • додаткові боєприпаси для стрілецької зброї;
  • боєприпаси для підриву перешкод;
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання. 

“Я вдячний американському народу та міністру оборони США Ллойду Остіну особисто за непохитну підтримку”, — наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Варто зазначити, що це перша допомога Україні від США від грудня 2023-го.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прокоментував виділення Україні нового пакету допомоги на 300 мільйонів доларів. На його думку, “цього недостатньо”.

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