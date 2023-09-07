США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів: перелік озброєння

США виділяють Україні боєприпаси та важливе озброєння.

США у четвер, 7 вересня, оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 600 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Цей пакет надається в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI), включає обладнання для посилення системи протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші засоби.

"Цей пакет USAI підкреслює незмінну прихильність США до задоволення нагальних потреб України шляхом надання критично важливих короткострокових можливостей, а також розбудови стійкої спроможності Збройних Сил України захищати свою територію і стримувати російську агресію в середньостроковій і довгостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні.

USAI - це ініціатива, відповідно до якої США закуповують засоби і технології у промисловості або партнерів.

"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання Україні додаткових пріоритетних можливостей", - пояснили у Пентагоні.

Цей пакет військової допомоги включає таке озброєння:

Обладнання для підтримки та інтеграції систем протиповітряної оборони України;

Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

105-мм артилерійські снаряди;

Засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;

Боєприпаси для розмінування та знешкодження перешкод;

Обладнання для розмінування;

Підтримка та обладнання для тренувань, технічного обслуговування та забезпечення діяльності.

У США пообіцяли і надалі підтримувати Україну у війні проти російських окупантів.

Нагадаємо, США у середу, 6 вересня, оголосили про новий пакет військової допомоги на 175 млн доларів. Туди увійшли боєприпаси для Abrams зі збідненим ураном.

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