Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $250 млн: що туди увійшло

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
922
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $250 млн: що туди увійшло

Військова допомога від США / Фото: Посольство США в Україні/Twitter

До нового пакету військової допомоги увійшли боєприпаси до артилерії та для HIMARS, ракети до ППО AIM-9M, протитанкові переносні комплекси Javelin тощо.

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $250 млн.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак 29 серпня. Він розповів, що увійшло до пакету.

Що увійшло до нового пакету військової допомоги від США

До нового пакету увійшли:

  • боєприпаси до артилерії калібру 155 мм і 105 мм;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • ракети до ППО AIM-9M;
  • протитанкові переносні комплекси Javelin;
  • обладнання для розмінування;
  • медмашини для евакуації тощо.

"Дякуємо нашим союзникам", - написав Єрмак.

Нагадаємо, США повідомили, що у жовтні розпочнуть підготовку українських пілотів для польотів на винищувачах F-16. Та поки незрозуміло, скільки часу знадобиться для навчання пілотів. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
922
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація