США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $250 млн: що туди увійшло

До нового пакету військової допомоги увійшли боєприпаси до артилерії та для HIMARS, ракети до ППО AIM-9M, протитанкові переносні комплекси Javelin тощо.

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $250 млн.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак 29 серпня. Він розповів, що увійшло до пакету.

Що увійшло до нового пакету військової допомоги від США

До нового пакету увійшли:

боєприпаси до артилерії калібру 155 мм і 105 мм;

боєприпаси для HIMARS;

ракети до ППО AIM-9M;

протитанкові переносні комплекси Javelin;

обладнання для розмінування;

медмашини для евакуації тощо.

"Дякуємо нашим союзникам", - написав Єрмак.

Нагадаємо, США повідомили, що у жовтні розпочнуть підготовку українських пілотів для польотів на винищувачах F-16. Та поки незрозуміло, скільки часу знадобиться для навчання пілотів.

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