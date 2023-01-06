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США оголосили про рекордний пакет військової допомоги для України: яку зброю отримають ЗСУ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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217
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США оголосили про рекордний пакет військової допомоги для України: яку зброю отримають ЗСУ

Фото: twitter.com

У США оголосили про новий пакет військової допомоги.

США 6 січня оголосили про рекордний пакет військової допомоги Україні - майже на 3 млрд доларів. ЗСУ вперше дадуть "вбивцю танків" БМП Bradley. 

Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Каріна Жан-П'єра. 

У новий пакет військової допомоги, окрім БМП Bradley, які ЗСУ отримають вперше, увійдуть самохідні гаубиці, MRAP та інші бронетранспортери, а також додаткове обладнання.

"Колеги з Держдепартаменту пізніше в деталях розкажуть про цей пакет. Але, як очікується, до нього увійдуть бойові машини Bradley, які ми анонсували вчора, самохідні гаубиці, ракети класу "земля-повітря", інша техніка та амуніція", - повідомила речниця Білого дому. 

Нагадаємо, Франція передасть Україні БТР Bastion і колісні танки AMX-10RC.

Також Німеччина приєднається до США у постачанні Україні комплексів Patriot. Крім того, ця держава має намір відправити Україні БМП Marder.

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Дата публікації
Перегляди
217
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