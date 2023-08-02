США отримали інформацію, що Росія хоче повернутись до "зернової угоди"

Попри такі сигнали у Вашингтоні поки не побачили доказів того, що Росія має намір повернутись до "зернової угоди".

Сполучені Штати отримали інформацію про те, що нібито у Москві прагнуть відновити переговори щодо повернення до "зернової угоди", яка дозволить експортувати українське зерно через Чорне море.

Також читайте Посол України в Німеччині закликав захистити зерновози від Росії: названо ймовірний сценарій

Про це заявила пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає Reuters.

Вона зазначила, що попри такі сигнали у Вашингтоні поки не побачили доказів того, що Росія має намір повернутись до "зернової угоди".

Пані посол заявила, що якщо Росія хоче експортувати свої добрива на світові ринки й спростити укладання сільськогосподарських договорів, "їй доведеться повернутися до зернової угоди".

"Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорень. Отже, ми зачекаємо, щоб побачити, чи станеться це насправді", – сказала Томас-Грінфілд, не вдаючись до подробиць.

Нагадаємо, раніше капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко заявив, що Україні, щоб розблокувати Чорне море, потрібна допомога західних партнерів. Це – системи ППО, літаки, мобільні ракетні катери.

Крім того, ми раніше інформували, що до одного із зернових терміналів України у дельті Дунаю прибули три вантажні судна, що належать грецькій, ізраїльській та турецько-грузинській компаніям.

Читайте також: