США отримали від України докази використання західних технологій у російській зброї – Міноборони

Ця співпраця спрямована на посилення санкцій та блокування каналів постачання електроніки, яку росія використовує у воєнних злочинах.

Українські військові експерти надали американським колегам переконливі докази використання західних електронних компонентів у російській зброї, що завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

"Головна інспекція Міністерства оборони України разом із Технічною інспекцією МОУ налагодили системну співпрацю з Офісом Генерального інспектора МО США. Регулярні зустрічі сторін спрямовані на контроль безпекової допомоги ЗС України та формування санкційної політики щодо іноземних компаній, чия продукція виявлена в російському озброєнні", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Міноборони, йшлося про російські розвідувальні БПЛА типу «Орлан-10», у яких виявлено іноземні компоненти, а саме:

системи наведення;

навігаційні модулі;

блоки керування;

обчислювальні пристрої.

Україна передала повну інформацію щодо комплектуючих, включно з фотоматеріалами, серійними номерами, даними про країни походження та назвами компаній-виробників, що підтверджують системне використання західних технологій у виробництві російської військової техніки.

Представники США проявили значний інтерес до наданих матеріалів та наголосили, що це має створити підґрунття для посилення санкційного тиску та перекриття каналів постачання електронної продукції, яка може використовуватися у воєнних злочинах.

Нагадаємо, Адміністрація Байдена незабаром оголосить про пакет допомоги Україні. Точний зміст буде оголошено найближчими днями.

Читайте також: