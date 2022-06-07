США передадуть Україні ракетні системи високої мобільності

США офіційно підтвердили постачання Україні ракетних систем високої мобільності.
Міністерство оборони США також надасть нашій державі боєприпаси до реактивних систем.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
“Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що 1 червня Сполучені Штати взяли на себе зобов’язання надати Україні ракетні системи високої мобільності HIMARS, та боєприпаси”, - повідомили в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що окупанти обстрілювали населені пункти на Волинському та Поліському напрямках.
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