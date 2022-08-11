США підтримують ініціативу щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС - Держдепартамент

Окупанти то припиняють, то знову відновлюють обстріли біля ЗАЕС.

США підтримують ініціативу щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомив Держдепартамент.

Раніше Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав припинити будь-яку військову діяльність навколо Запорізької АЕС та створити навколо неї демілітаризовану зону.

Надалі гострою залишається ситуація 11 серпня у промзоні тимчасово окупованого Енергодара, де зокрема розташовані Запорізька АЕС та Запорізька ТЕС. Окупанти то припиняють, то знову відновлюють обстріли по тій території.

Нагадаємо, російські військові продовжують обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію. Загарбники знову поцілили на територію атомної електростанції, влучивши зовсім неподалік від першого енергоблока. Росіяни пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення. Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків.

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