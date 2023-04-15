США підтримують: контрнаступ ЗСУ розпочнеться найближчим часом — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже найближчим часом. Сполучені Штати підтримують плани українського військового командування.

Про це Шмигаль сказав на пресконференції у Вашингтоні, пише Укрінформ.

Він також зазначив, що між Києвом та Вашингтоном немає жодних секретів, а жодні витоки документів та інформаційний шум навколо цього не вплинуть на рішення здобути перемогу над РФ у війні та вийти на кордони, встановлені 1991 року.

"Ніщо не вплине та не змінить наші плани на контрнаступ. Наша мета – перемога, наша мета – звільнення українських територій у межах 1991 року", – сказав прем'єр.

Також політик завив, що Україна націлена на те, щоб реалізувати всі плани та здобути перемогу. Уряд та військове командування глибоко впевнені у своїх намірах.

Нагадаємо, про те, що "зливання" не вплине на наступ України, заявляв і колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес. Він висловив думку, що українська сторона має бути менш "засмучена" можливими наслідками від цього "зливання", аніж американська. Генерал зауважує, що "завжди припускав, що українцям не вистачає боєприпасів, тому що вони використовують їх у великих кількостях".

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив про підготовку до активних дій на фронті.

Український контрнаступ під загрозою: які секретні документи "втекли" до Мережі

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