США підтвердили передавання Росії іранських ракет і сьогодні запровадять нові санкції

Росія отримала балістичні ракети від Ірану. Ймовірно, ворог застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів.

Про це повідомив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, якого цитує The Washington Post.

"Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок був би небезпечною ескалацією. Росія вже отримала партії цих ракет", – заявив Блінкен.

Також він додав, що Росія, ймовірно, використає іранські балістичні ракети вже протягом декількох тижнів.

Зокрема державний секретар наголосив, що сьогодні, 10 вересня, Штати оголосять нові санкції. Відомо, що під обмеження потрапить найбільша іранська авіакомпанія Iran Air.

Санкції – це добре, але...

Як зазначив голова Офісу президента Андрій Єрмак, запровадження санкцій проти Ірану за допомогу Росії ракетами, є хорошою новиною. Втім, це не єдине чого потребує Україна.

"Але також потрібен дозвіл на застосування західної зброї по воєнних цілях на території РФ, надання більш далекобійних ракет, і посилення нашої ППО", – написав він.

Що передувало

Нагадаємо, повідомлення про постачання іранських балістичних ракет Росії для використання у війні в Україні опублікували кілька провідних західних ЗМІ, зокрема WSJ та Bloomberg.

В адміністрації Байдена прокоментували інформацію про постачання іранських ракет Росії для ударів по Україні. Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що це призведе до "драматичної ескалації".

Водночас на тлі повідомлень про можливе передавання балістичних ракет Росії Україна попередила Іран про "руйнівні наслідки" для двосторонніх відносин.

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