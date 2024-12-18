Північнокорейські війська в Курській області зазнали значних втрат – Bloomberg

Американські офіційні особи у вівторок повідомили, що північнокорейські війська, дислоковані в Курській області Росії, зазнали втрат у кілька сотень людей унаслідок зіткнень з українськими силами.

Про це пише Bloomberg.

За словами чиновників, втрати зазнали практично всі чини північнокорейських військ, оскільки українські сили успішно атакували командні пункти та вузли управління противника. При цьому не надано конкретних даних про кількість загиблих, зниклих безвісти або поранених, а також про те, чи зможуть деякі з постраждалих повернутися в дію.

“Українські війська окопуються, щоб захистити територію, захоплену ними літом у Курську, що, як сподівається уряд президента Володимира Зеленського, дасть йому більше важливих впливів, якщо і коли він почне переговори з Росією”, – пише Bloomberg.

Також читайте Трамп відповів, чи має Україна поступитися своїми територіями

Водночас обраний президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що Україна має досягти угоди, і применшив цінність земель, окупованих російськими військами. Це стало черговим натяком на можливий тиск з його боку на укладання врегулювання, яке може закріпити територіальні здобутки Росії.

Кіт Келлог, спеціальний представник Трампа з питань України та Росії, планує візит до Києва наступного місяця. Він також відкритий для поїздки до Москви, якщо його запросять, оскільки нова адміністрація прагне покласти край майже трирічній війні.

Також читайте Представник Трампа Кіт Келлог приїде до України і не тільки — Reuters

За словами американських чиновників, хоча російські війська досягли успіхів у Курській області, українські сили, ймовірно, зможуть утримувати свої позиції протягом кількох місяців. Однак довгострокова оборона цих позицій може бути вкрай складною.

Офіційні особи також зазначили, що близько 12 000 північнокорейських військовослужбовців є силами спеціального призначення. Проте до відправлення в Росію вони не мали бойового досвіду, що може пояснити їхні значні втрати.

Нагадаємо, що Північнокорейські військові почали зазнавати великих втрат після того, як почали брати безпосередню участь у боях в Курській області. Військові КНДР зазнають великих втрат через погану координацію з росіянами, яка обумовлена мовним барʼєром.