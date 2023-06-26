США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

Допомога надається на 500 млн доларів. Ці гроші підуть на бронетехніку та боєприпаси.

США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні 27 червня. До пакету, зокрема, увійде бронетехніка.

Про це пише Reuters.

Як зазначається, США завтра планують оголосити про новий пакет військової допомоги нашій державі. Загальна сума допомоги - до 500 млн доларів. Журналісти акцентують, що чергова допомога від США має показати, що рішучість Америки підтримувати Україну не ослабла після спроби бунту в Росії.

До пакету увійдуть:

30 БМП M2 Bradley.

25 БТР M1126 Stryker.

Додаткові боєприпаси для РСЗВ “HIMARS”, ЗРК “Patriot”.

ПЗРК “Javelin” та “Stinger”.

Нагадаємо, що Зеленський увів у дію важливе рішення РНБО стосовно укриттів.

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