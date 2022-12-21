США планують оголосити Росію державою-агресоркою – The Hill

Наразі вже є підготовлений відповідний законопроєкт.

Білий дім спільно з Конгресом підготував законопроєкт, який дозволяє президенту США Джо Байдену засудити Росію як державу-агресорку. Керівництво Конгресу працює над швидким внесенням законопроекту на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону.

Про це пише The Hill.

Помічник одного з конгресменів заявив, що статус країни-агресорки був придуманий як альтернатива негайному оголошенню Росії державою-спонсором тероризму, про що просить Київ. За його словами, в такому рішенні переважає піар-складова, і вона не допоможе помітно покарати Москву.

Втім це рішення надасть президенту США нові повноваження щодо санкцій проти російських посадовців.

Визнання Росії державою-агресоркою

У квітні Верховна України визнала Росію державою-терористкою і заборонила її символіку "Z" та "V".

У листопаді Європарламент під час голосування підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

ПАРЄ на початку жовтня ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом.

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив із робочою поїздкою до США. У Вашингтоні Зеленський зустрінеться із президентом США Джо Байденом, виступить у Конгресі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

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