США попередили Росію про наслідки після застосування ядерної зброї: відповідь буде жорсткою

У США наголосили, що вони вже попередили Росію.

США жорстко відреагують на удар по Україні ядерною зброєю. Це не залежатиме від того, яку саме ядерну зброю застосує Росія проти України.

Про це сказав радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван.

У Саллівана журналісти запитали, чи відреагують США, якщо Росія застосує проти України тактичну ядерну зброю, на що той відповів, що немає різниці в тому, яку саме ядерну зброю запустять по Україні - відповідь буде жорсткою.

"Використання ядерної зброї на полі бою в Україні — це використання ядерної зброї на полі бою в Україні", - сказав Джейк Салліван.

Радник з питань національної безпеки США додав, що вони співпрацюють з такими державами, як Індія та Китай, і надіслали Росії дуже чітке попередження про неприпустимість застосування ядерної зброї проти України.

Погрози Росії ядерною зброєю

Російський диктатор Володимир Путін наприкінці вересня здійснив спробу незаконної анексії чотирьох українських областей. Він у своєму виступі почав натякати на ймовірність застосування ядерної зброї у війні проти України.

Американський філософ та політолог Френсіс Фукуяма заявив, що якщо РФ застосує проти України ядерну зброю, США і НАТО можуть вступити у війну. На його думку, США запровадять безпольотну зону над усім регіоном та почнуть збивати російські літаки, атакувати бази, з яких запускаються ракети. США могли б потопити відносно швидко більшу частину Чорноморського флоту Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що якщо РФ застосує ядерну зброю - це будуть "червоні лінії", які змінять характер війни.

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