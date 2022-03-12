США посилюють санкції проти Росії і думають, чим допомогти Україні, а росіяни погрожують падінням МКС

США і ЄС можуть домовитись надати Україні оборонні системи проти російських літаків і ракет.

Росія погрожує Заходу падінням міжнародної космічної станції. Директор державного «Роскосмосу» Дмітрій Рогозін закликав США та ЄС скасувати санкції. Інакше, заявив він, обмеження на космічні підприємства можуть призвести до руйнування МКС. Від коментарів щодо цих погроз НАСА та інші космічні агенції світу поки що утримуються. Водночас Сполучені Штати обговорюють із європейськими партнерами, яку зброю вони додатково поставити Україні, щоб захистити небо. Наступного тижня міністр оборони Сполучених Штатів летить до Європи. Водночас нарощують санкційний тиск на Росію - напередодні було оголошено про черговий блок обмежень.

про це йдеться в ТСН.

США разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб надати Україні більш ускладнення системи протиповітряної оборони та іншого складного озброєння. Про це пише The Washington Post. Наступного тижня міністр оборони США Лойд Остін летить до Європи для переговорів із союзниками. Видання припускає, що може йтися про зенітно-ракетний комплекс С-300, який, наприклад, є у Словаччині, і українські військові можуть ним керувати. Вашингтон пост із посиланням на джерела пише, що Адіміністрація Байдена зараз стикається із негативною реакцією на своє рішення не постачати Україні винищувачі МІГ-29. Це рішення аргументувалося тим, що воно суттєво не посилить нашу обороноздатність. CNN із посиланням на неназваного чиновника оборонного відомства пише, що повітряна оборона України надзвичайно креативна, попри те, що і літаків, і відповідно кількість вильотів у нас менша, аніж в Росії, натомість вдало використовуються безпілотники, які можуть літати поза зоною дії радарів, і ракети земля—повітря.

США із європейськими партнерами розглядають можливість надання Україні зброї для захисту неба

«Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб допомогти отримати ті можливості, які українцям дуже потрібні і використовуються ними дуже добре. Дещо є у нас, і ми це постачаємо. Дечого немає, але ми знаємо, що є в інших, тож ми допомагаємо координуватися. І безпекова допомога надходила навіть упродовж останніх 24 годин», - каже речник Пентагону Джон Кірбі.

Водночас, у Держдепі і Білому домі не приховують, що вони бояться прямої конфронтації з Росією. Бо винищувачі - це не оборонне, а наступальне озброєння. На Адміністрацію намагаються чинити тиск у Конгресі, кількість невдоволених законодавців досягає вже критичних меж. Напередодні 42 сенатори підписали листа до Байдена, в якому зазначають - вони наполягають, щоб Україні були виділені і необхідні польські винищувачі, і системи ППО для захисту мирного населення.

Тим не менше президент продовжує наполягати, що пряме зіткнення Росії та НАТО означатиме початок третьої світової війни. Війну справжню Байден вести не хоче, надаючи перевагу економічній. Так, напередодні була запроваджена чергова порція санкцій. З найцікавішого - США забороняють ввезення до Росії доларових банкнот. В умовах, коли в Росії всі намагаються у будь-який спосіб забрати свої заощадження в доларах, валютні резерви Росії закордоном заморожені, а платити по зовнішніх зобов’язаннях треба у валюті, це створює додатковий тиск на економіку.

Також серед нових санкційних обмежень - заборона на позики у МВФ та Світовому банку. Також Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт на додаткові товари, такі як діаманти, а також морепродукти, горілка. І знімають статус найбільшого сприяння у торгівлі із Росією. І додалися персональні санкції - наприклад на родину речника Путіна Пєскова, та його дорослих дітей, які мешкали до цього часу закордоном і хизувалися своїм шикарним життям. Також щодо російського бізнесмена Віктора Вексельберга, статки якого оцінюють у шість мільярдів доларів; 10 членів правління банку ВТБ; 12 депутатів Державної думи РФ, включно з В’ячеславом Володіним, який є постійним членом Ради безпеки Росії, та лідера Комуністичної партії Геннадія Зюганова.