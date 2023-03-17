США потопили безпілотник MQ-9 Reaper: Росія підіймає дрон за допомогою доісторичного судна

Росія вирішила підняти американський безпілотник MQ-9 Reaper, який сама ж і пошкодила, з Чорного моря за допомогою старого судна.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.

За його словами, Росія піднімає уламки американського дрона Reaper з дна Чорного моря рятувальним судном "Коммуна" 1913 року випуску. Утім, він вважає, що гаубиці 1950-х років на озброєнні російської армії ще не межа.

"Скоро потягнуть на фронт і те, що від царя-батюшки залишилося", – каже Казанський.

Зазначимо, що судно "Коммуна" - це найстаріше судно ВМФ Росії, ба більше, найстаріше судно у світі, що фактично перебуває на озброєнні і виконує бойові завдання.

Внаслідок ракетного удару у 2022 році судно було відправлено на пошук флагмана Чорноморського флоту ракетного крейсера "Москва".

Інцидент із дроном та винищувачами

14 березня стало відомо, що два російські винищувачі Су-27 пошкодили розвідувальний дрон США MQ-9 Reaper під час невдалої спроби перехопити його в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Американцям довелося затопити свій дрон.

У Білому домі вважають дії російських винищувачів Су-27 щодо американського безпілотника MQ-9 Reaper агресивними та свідомими, однак не можуть стверджувати, чи прагнув російський пілот влаштувати зіткнення з БПЛА.

Після того, як Росія збила один із американських дронів MQ-9 Reaper, США проводять оцінку своїх операцій з безпілотниками в районі Чорного моря.

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