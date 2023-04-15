"США повинні припинити заохочувати війну": президент Бразилії зробив гучну заяву щодо України

Лідер Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, що Сполучені Штати Америки повинні припинити "заохочувати" війну в Україні та почати говорити про "мир".

Про це пише The Guardian.

Президент Бразилії вважає, що якщо у США припинять говорити про продовження війни, то таким чином світу вдасться "переконати" російського та українського президентів, адже, за його словами, "мир в інтересах всього світу".

"Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир", - заявив Лула журналістам у Пекіні по завершенні візиту, де він зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Візит Лули до Китаю лише підтвердив зміцнення зв'язків між країнами. Водночас Бразилія продовжує балансувати, оскільки також прагне тісніших зв'язків з Вашингтоном.

У той же час, ні Китай, ні Бразилія не запровадили санкції проти Росії з початку повномасштабного вторгнення країни на територію України.

Натомість президент Бразилії запропонував створити групу країн для посередництва у війні. Крім того, він обіцяв порушити це питання у Китаї.

"Важливо мати терпіння для розмови з Путіним і Зеленським, сказав він. Але перш за все необхідно переконати країни, які постачають зброю, заохочують війну, зупинитися", - заявив Лула.

Додамо, що бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонує, щоб Україна поступилася Росії анексованим Кримом для того, щоб покласти край війні.

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