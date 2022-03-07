США позитивно оцінюють падіння російської економіки, яка перебуває у переддефолтному стані

Водночас ціна на нафту, яка стала ланцюговою реакцію на санкції Росії, вплине на світ.

Сполучені Штати розглядають можливість запровадити ембарго на російську нафту. Ціни на ринках вже відреагували. І наразі не вирішено питання із передачею Україні польських винищувачів.

Про це йдеться в ТСН.

Ціни на нафту піднялися вище 120 доларів за барель до найвищого рівня за 13 років, що викликає побоювання щодо інфляційного шоку для світової економіки. Це відбувається на тлі очікувань щодо того, що Сполучені Штати запровадять ембарго на російську нафту.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі напередодні заявила, що палата вивчає законодавство про заборону імпорту російської нафти і що, окрім того, Конгрес має намір цього тижня схвалити допомогу Україні в розмірі 10 мільярдів доларів.

За даними американської розвідки, 95% сил, накопичених на кордонах для наступу, Росія вже ввела на територію України. Росія не має переваги у небі. Довжелезний російський конвой, приблизно 64 кілометри, що стоїть під Києвом, так і не зсунувся із місця. І Сполучені Штати дуже позитивно оцінюють падіння російської економіки, яка перебуває у переддефолтному стані.

«Ми бачимо, як падає рубль, ми бачимо, що кредитний рейтинг Росії в основному знижується до нуля, до статусу сміттєвого. Ми бачимо, що її фондовий ринок закривається, ми бачимо відхід практично кожної провідної компанії з Росії. Всі ці речі відбуваються, вони відбуваються в режимі реального часу. У той же час інші кроки, які ми зробили, включаючи контроль за експортом найважливіших технологій, які Росії необхідно модернізувати на майбутнє, включаючи її оборонну та аерокосмічну промисловість, включаючи її енергетичний сектор, у цих технологіях відмовлено Росії, це з часом матиме потужний вплив», - зазначають в США.

Війна в Україні: США розглядають можливість запровадити ембарго на російську нафту

І триває історія із винищувачами МІГ29, які європейські країни, наприклад Польща, можуть передати Україні. Це було однією із тем візиту державного секретаря Ентоні Блінкена туди минулого тижня. Вчора українським інформпростором ширилася радісна звістка, що США дають зелене світло на постачання винищувачів Україні. США то звичайного його дають, і рішення за Польщею. Це підтвердив і Держсекретар Блінкен, сказавши, що вони вирішують, як компенсувати Польщі.

Депутат від Техасу Майкл Маккол, республіканець і високопоставлений член комітету Палати представників із закордонних справ, пояснив, мовляв, українці можуть літати на російських МІГах. Але тоді Польща хоче отримати зворотне замовлення, і це, можливо, американські F-16. Блінкен підкреслив, що вони не можуть наразі говорити про часові рамки, але розглядають це «дуже активно».