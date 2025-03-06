США припинили передавання розвідданих Україні: як це вплине на фронт

Окрім призупинення військової допомоги, США припинили надавати свої розвідувальні дані Україні.

Такий крок з боку Америки може вплинути на український фронт, зокрема на ефективність використання західної зброї великої дальності.

Експерти заявляють, що припинення передавання американських розвідданих не спричинить колапсу для українців, адже Україна має кілька альтернатив.

Проте, деякі ЗМІ також пишуть, що секретні дані США може передавати Росії.

Детальніше – читайте у матеріалі ТСН.ua.

США більше не діляться

Підтверджуючи припинення обміну розвіданими, директор ЦРУ Джон Реткліфф зауважив, що "пауза на військовому фронті, на фронті розвідки» зараз для того, щоб притягнути всіх до відповідальності за забезпечення миру в усьому світі".

Він також зазначив, що з нетерпінням чекає на скасування паузи та роботи з Україною в напрямку миру після листа президенту Дональду Трампу.

Видання Sky News повідомляло, що припинення обміну розвідданими спочатку було "вибірковим", а згодом обмін повністю припинився.

Проте, видання BBC повідомляє, що частина "оборонних" даних, що дозволяють українцям захищатися, за словами джерел, все ще триває.

Зокрема, ексочільник українського Головного управління розвідки Валерій Кондратюк повідомив, що повністю припинили надходити дані від Міністерства оборони США.

За його словами, це переважно зображення, і їх втрата не критична, оскільки схожі зображення доступні з європейських супутників.

Зауважимо, наразі, офіційних коментарів щодо цієї ситуації в Україні не надали.

Як рішення Трампа вплине на український фронт

Військовий оглядач Олексій Гетьман зазначає, що без розвідданих США ефективність захисту України від ракетних атак знизиться.

За словами Гетьмана, розвіддані, що надходять у реальному часі, є критичними для забезпечення ефективної протиповітряної оборони.

Як зазначає експерт, накопиченої зброї українським військовим вистачить тільки до середини літа, залежно від інтенсивності бойових дій. Він зауважив, що США передавали Україні не тільки супутникові дані, а й дані з літаків далеко радіолокаційної розвідки

Журналіст The Economist Олівер Керрол повідомив, що своїм рішенням Трамп фактично відключив для українців РСЗВ HIMARS.

За його словами, Америка обірвала ключову розвідувальну лінію для сповіщень. До цього – дані націлювання для HIMARS.

Варто зауважити, що наведення HIMARS залежить від даних американської розвідки та супутників GPS. Без них озброєння фактично виведене з ладу після зупинки обміну розвідданими зі США.

Кореспондент ВВС Пол Адамс додає, що окрім HIMARS, Україна не зможе ефективно використовувати також і ракети Stormshadow.

Європа намагається заповнити прогалини

Видання Politicо зазначає, що 80 % розвідданих України надходять із країн-союзників, переважно зі США.

Ніл Барнетт, лондонської консалтингової компанії з питань розвідки вважає, що це неминуче стане величезною невдачею для українців. Однак, британці намагатимуться «заповнити прогалину».

У статті йдеться, що пауза як у озброєнні, так і в обміні розвідданими може вплинути на зусилля України досягти успіхів на полі бою після початку контратак на Донбасі та нещодавніх ударів по російських нафто- та газопереробних заводах.

Припинення передачі розвідувальних даних від США може обмежити ранні попередження України про повітряні атаки.

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Європейські чиновники розходяться в думках: чи є пауза в допомозі способом для Трампа висловити незадоволення через затримку угоди про корисні копалини, чи це довгостроковий розрив.

Деякі європейські лідери вбачають поступові зміни на користь України, проте вони наголошують, що продовження підтримки з боку Європи та США залишається критично важливим.

Чи може Україна обійтися без допомоги США

Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, вважає, що Україна зможе продовжувати завдавати ударів по ворожих об’єктах у Росії та на окупованих територіях навіть без розвідувальних даних від США.

Він зазначає, що Україна має власні авіаційні комплекси, які дозволяють робити лазерну підсвітку для завдавання ударів.

"Так, є проблема з боку Сполучених Штатів, ми бачимо такі потужні качелі у плані, чи є допомога, чи нема допомоги, чи надають розвідувальні дані, чи ні. Іноді здається, що вони там уже в "будьоновках" сидять у Білому домі. Але треба зрозуміти, що насправді у нас є всі власні можливості для того, щоб вибудувати свої, отримувати свої дані", – акцентував Храпчинський.

Також він звернув увагу на OSINT – розвідку з відкритих джерел інформації, зокрема допомогти у цій справі можуть російські пабліки, які публікують у своїх телеграм-каналах будь-яку інформацію.

Україна має альтернативи

У статті видання Forbes йдеться, що від початку повномасштабного вторгнення Україна покладалася на американські супутники та комерційні космічні сервіси, які оплачували США та союзники. Вони допомагали збирати розвіддані та координувати атаки на ворожі війська, через супутникові знімки, радіолокацію та комунікаційні мережі.

Forbes зауважує, що обмеження обміну розвідданими не означає повної ізоляції України. Європейські союзники, мають власні розвідувальні можливості й продовжують надавати Києву підтримку.

Україна з 2022 року використовує супутник Iceye для отримання критично важливих даних. Також Німеччина, Нідерланди і Польща також підтримують Україну: Німеччина інвестує в космічне спостереження, Нідерланди фінансують доступ до знімків Maxar, а Польща забезпечує доступ до Starlink для військового зв’язку. Європейський союз веде переговори з Eutelsat про альтернативні канали зв’язку.

США, намагаючись тиснучи на Київ, ризикують нашкодити собі, оскільки їхня розвідка залежить від співпраці з партнерами, зокрема в альянсі Five Eyes (США, Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія).

Політика Трампа загрожує цьому союзу, особливо через напружені відносини з Канадою. Україна втрачає частину доступу до американських даних, але має альтернативи.

Зокрема, Франція запропонувала Україні свої розвіддані після того заяви Сполучених Штатів.

У виданні підкреслюють, що рішення Трампа може підірвати не лише обороноздатність України, а й стабільність західних розвідувальних альянсів.

Своєю чергою міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, Україна поки що не отримала детальної інформації про те, які саме обмеження застосують Сполучені Штати. Однак, за його словами Міноборони працює над альтернативними варіантами співпраці.

США надаватиме розвіддані Росії?

Обмін розвідданими в НАТО опинився під загрозою через політику Дональда Трампа, повідомляє NBC.

США призупинили передачу інформації Україні, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів із Росією.

Зокрема, за даними видання, адміністрація Трампа може почати ділитися конфіденційними даними з РФ.

Це викликало занепокоєння серед союзників, зокрема в альянсі "П’ять очей" (так-званий шпигунський альянс, – ред.), які розглядають можливості перегляду протоколів через потепління відносин Трампа з Росією.

"Колишні посадовці заявили, що все, що ставить під загрозу – це зобов’язання, які зруйнують цю довіру. Це може призвести до того, що деякі шпигунські служби стримають обмін інформацією з Вашингтоном", – зазначають журналісти.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли як призупинення військової допомоги від США вплине на український фронт.

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