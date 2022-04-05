США прогнозують тривалу війну в Україні та готові надати військову і прокурорську підтримку, щоб покарати злочинців

Американські покурори та експерти долучаються до української команди, щоб зафіксувати військові злочини Росії

Військова допомога на 800 мільйонів доларів минулими вихідними успішно доправлена до України - так відзвітували в оборонному відомстві Сполучених штатів. Вантажі із «Джавелінами», безпілотниками-камікадзе "Світчблейд" та іншим корисним військовим начинням - надходитимуть і надалі. Окрім того, у США вражені масштабами звірств російської армії і долучаються до міжнародної групи прокурорів і слідчих, щоб належним чином задокументувати воєнні злочини рашизму.

Про це йдеться в ТСН.

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Американські покурори та експерти долучаються до команди, зібраної генпрокуратурою України, щоб зафіксувати військові злочини Росії і притягнути винних до кримінальної відповідальності. У Державному департаменті нагадали, вони ще до агресії, базуючись на даних розвідки, попереджали про звірства, що їх російська армія чинитиме щодо цивільних. І наголошують - до відповідальності слід притягти і тих, хто виконував накази, і тих, хто їх віддавав.

«Ця міждисциплінарна команда включає американських експертів і безпосередньо підтримує зусилля генеральної прокуратури України з питань військових злочинів, діяльність, яка передбачає збір, збереження та аналіз доказів звірств з метою притягнення до кримінальної відповідальності», - зазначив речник державного департаменту Нед Прайс.

Росія двічі за останні дні спробувала скликати засідання Радбезу ООН, щоб звинуватити Україну в інсценуванні масових вбивств на Київщині. Втім, обидві ці нахабні спроби заблокувала Велика Британія, що розпочала головування в Радбезі. Натомість на сьогодні вони скликали засідання із власним порядком денним. На засіданні виступить і президент України Вололимир Зеленський. У тому, хто винен у звірствах, ні в кого сумнівів немає. Президент Джо Байден, який і раніше вже називав Путіна військовим злочинцем, лише укріпився у цій думці. Як наслідок - Україна отримає ще більше, зокрема й воєнної підтримки, а Росія - санкцій. Черговий узгоджений із європейськими партнерами пакет обіцяють вже цього тижня. «Ми бачили, що сталося в Бучі. Він військовий злочинець. Але ми повинні зібрати інформацію. Ми повинні продовжувати надавати Україні зброю, необхідну для продовження боротьби. І ми повинні зібрати всі деталі, щоб це могло стати справжнім судом про військові злочини. Цей хлопець брутальний. А те, що відбувається в Бучі, обурює. І всі це бачили», - зазначив американський президент.

Щодо подальшої стратегії рашистів у Вашингтоні прогнози такі. Росія продовжить наносити авіаудари, щоб нищити інфраструктуру і чинити терор. Але це не гарантує її переваги. Чиновник оборонного відомства Сполучених Штатів на умовах анонімності поділився даними розвідки - навіть у Маріуполі, що героїчно обороняється, росіяни не досягли прогресу і стали в оборону поблизу Херсона. Ближчими днями вони спробують посилитися на Донбасі.

Минулими вихідними із США до України відправили військову допомогу на 800 мільйонів доларів

«Тепер Росія зосереджує свою військову міць на меншій кількості ліній атаки. Але це не означає, що Росія досягне успіху на Сході. Поки що російські військові намагалися досягти своїх військових цілей, тоді як українські військові виконали надзвичайну й мужню роботу, продемонструвавши волю до боротьби та використавши свої значні можливості», - зазначає радник президента США Джейк Салліван.

Наступний етап війни може бути затяжним, вважають у Білому домі. Але це не змінить їхнього наміру підтримувати Україну і тримати антипутінську коаліцію.

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