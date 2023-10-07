США пропонують Польщі передати Україні Patriot, а на заміну отримати "Залізний купол" - ЗМІ

США розглядають тристоронній обмін між країнами, щоб посилити протиповітряну оборону Україну напередодні зими.

У Сполучених Штатах розглядають сценарій, згідно з яким Польща може передати Україні частину своїх систем Patriot, а сама отримає американсько-ізраїльскі системи "Залізний купол".

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Про це інформує видання Politico.

Це питання було розглянуте після того, як Ізраїль на прохання Вашингтона та Києва відмовився постачати "Залізний купол" Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що взимку Росія намагатиметься знищити українську енергосистему.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна внаслідок візиту українського лідера Володимира Зеленського до Іспанії отримає пускові установки ЗРК Hawk.

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