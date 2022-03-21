США просять Туреччину передати Україні С-400 в обмін на зняття санкцій

Влада Туреччини навряд чи погодиться на угоду, пишуть ЗМІ.

США просять Туреччину відправити в Україну системи протиракетної оборони С-400, куплені в Росії.

Про це заявив представник Пентагону телеканалу Sky News Arabia.

Туреччині запропонували відправити С-400 до України в обмін на зняття американських санкцій та повернення до програми виробництва винищувачів F-35. Протягом останнього місяця американські чиновники обговорювали цю пропозицію зі своїми турецькими колегами, але жодного конкретного чи офіційного рішення не було, повідомили джерела агентства.

Однак влада Туреччини навряд чи погодиться на угоду через ризик псування відносини з Росією, пише Reuters.

Нагадаємо, Туреччина та Росія уклали контракт на передачу систем С-400 на сумму 2,5 млрд доларів 2017 року. У липні 2019 року було здійснено перші поставки. Вашингтон у відповідь на купівлю Анкарою чотирьох дивізіонів С-400 виключив Туреччину з партнерів програми виробництва новітнього винищувача F-35, а також відкликав пропозицію про поставки ракетних комплексів Patriot.

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