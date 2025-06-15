Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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США просили Україну не бити по енергетичних об’єктах Росії. А удар 15 червня по енергетичній інфраструктурі Полтавщини — «російський плювок» у все, що намагається зробити міжнародна спільнота, аби зупинити цю війну.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 15 червня.

«Сьогодні наші рятувальники боролись із наслідками російського удару по Полтавщині, по Кременчуку. Це був комбінований удар, абсолютно підло продуманий саме проти нашої цивільної інфраструктури — енергетичної інфраструктури», — сказав президент.

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Він наголосив, що росіяни застосували в цьому ударі різні типи ракет: крилаті, балістичні та аеробалістичні. Також були і дрони — іранські «Шахеди».

«Щоб ускладнити захист для нашої ППО. Значну частину ракет і дронів вдалося збити», — додав Зеленеський.

Люди під час атаки 15 червня не постраждали, але, на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури.

«Це — російський плювок у все, що намагається зробити міжнародна спільнота, аби зупинити цю війну. Якраз після розмови Путіна з Трампом. Після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об’єктах», — сказав президент України.

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Саме тоді очільник Кремля Путін, як сказав український президент, «намагається зобразити з себе посередника» на Близькому Сході.

«Та хоч якось допомогти своїм союзникам у Тегерані», — додав Зеленський.

Він зазначив, що Росія планує й подальші атаки на енергетику. Відповідні дані є у розвідок партнерів.

Нагадаємо, те, що під час повітряної атаки 15 червня російські війська застосували «Шахеди», «Кинджали». «Іскандери» та «Калібри», проінформували і ПС ЗСУ.

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У Кременчуцькій громаді під удар потрапили об’єкти енергетичної та с/г інфраструктури.

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