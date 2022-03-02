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США протягом доби закриють небо для російських літаків - The Wall Street Journal

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США протягом доби закриють небо для російських літаків - The Wall Street Journal

Росія поступово стає ізольованою від цивілізованого світу.

Протягом найближчої доби Сполучені Штати Америки планують закрити своє небо для всієї російської авіації.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела.

Цей крок буде відповідати аналогічним заборонам Євросоюзу, країн Європи та Канади.

Всі ці санкції проти Росії – через те, що вона пішла війною проти України.

Росія стає ізольованою від цивілізованого світу. Санкції проти РФ уже запровадили Євросоюз, США, Канада, Велика Британія, Австралія, Японія - тобто всі країни "Великої сімки". Санкції різні - від блокування рахунків, платіжних систем до закриття неба для польотів, моря для кораблів.  Зокрема, під удар останніх британських санкцій потрапили "Газпром", "Сбербанк" і російські кораблі.

Війна в Україні. Дайджест за 01.03.2022

Війна в Україні. Дайджест за 01.03.2022

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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