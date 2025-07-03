США припиняють постачання зброї: в ISW попередили про серйозні наслідки для ЗСУ

ЗСУ. / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки призупинили постачання зброї до України. Зокрема, критично важливі засоби ППО, артснаряди та ракети. Це змусить українських військових економити ресурси та пришвидшить просування російської армії.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зауважимо, українське МЗС заявило, що продовження постачань раніше виділених американських оборонних пакетів є критично важливим, зокрема для зміцнення ППО. Ба більше - Київ переконаний: будь-яка затримка в підтримці оборонних можливостей ЗСУ спонукатиме Росію продовжувати війну, а не прагнути миру.

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Аналітики вважають, що призупинення частини військової допомоги від США Україні підсилює "теорію перемоги" диктатора РФ Володимира Путіна. Згідно з нею, Кремль може виграти війну виснаженням – повільно просуваючись і чекаючи, поки Захід втомиться підтримувати Україну.

“Рішення про призупинення військової допомоги Україні, ймовірно, змусить українські війська продовжувати зберігати матеріальні засоби. Хоча точний час запланованих постачань, які Сполучені Штати призупинили, наразі залишається незрозумілим”, - наголосили в ISW.

Своєю чергою, росіяни впевнені в стратегії Путіна та підтримують призупинення допомоги. На думку аналітиків, це суперечить заявленій меті Дональда Трампа – досягти переговорів і справедливого миру.

Окрім того, такі дії Вашингтона пришвидшать просування російських військ на полі бою, як це вже траплялося під час попередніх затримок у постачанні озброєння. Зокрема, восени 2023-го та взимку-весни 2024-го.

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“ISW оцінює, що в Донецькій області російські війська просувалися приблизно на три кілометри на день між призупиненням допомоги США Україні 6 грудня 2023-го та її відновленням 24 квітня 2024-го. Порівняно з шістьма місяцями до призупинення допомоги у грудні 2023-го, коли загарбники фактично втрачали загалом приблизно 203 квадратні кілометри зі швидкістю 1,1 квадратного кілометра на день“, - наголошують аналітики.

В ISW наголошують, що під час попередніх зупинок допомоги США українським силам довелося зберігати критично важливі матеріали, включаючи перехоплювачі ППО, ракети GMLRS та артилерійські снаряди. Європейські партнери України активізують зусилля щодо надання військової допомоги. Втім, лише Штати можуть забезпечити певні системи озброєння у великих масштабах та швидко.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що США зупиняють постачання Україні деяких видів зброї. У Вашингтоні кажуть: таке рішення ухвалили, “щоб поставити інтереси Америки на перше місце”. До слова, ЗМІ повідомляли, що очільник Пентагону Піт Гегсет наказав відтермінувати постачання озброєння після того, як опублікував службову записку про аудит арсеналів боєприпасів.

У Кремлі цим неабияк втішилися. Представник “фюрера” Дмитро Пєсков нахабно висловився про рішення американського Пентагону. За його словами, це, мовляв, може наблизити закінчення так званої СВО.

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Дата публікації 19:38, 02.07.25 Кількість переглядів 88 USAID - все! США залишають світ без фінансової допомоги