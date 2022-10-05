США радять Україні деокупувати Херсон та весь південь до настання зими: які причини

У США радять Україні деокупувати південь включно з Херсоном до настання холодів. Адже взимку земля в південних регіонах буде дуже вологою, що може сповільнити просування військ.

Про це йдеться у статті видання The Financial Times.

Демократ зі сенатського комітету з міжнародних справ Кріс Мерфі заявив, що наразі "довгострокова катастрофа для України полягає в тому, що Росія перекриває Україні доступ до води від Маріуполя до Одеси".

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"Джерелом життєвої сили України є її доступ до Одеси, тому для них важливо бути у наступальній позиції, а не тільки в оборонній на півдні", – зауважив Мерфі.

Зазначається, що союзники України на Заході розглядають деокупацію Херсона як вирішальне випробування.

"Якщо ви можете контролювати Херсон, ви, безумовно, зможете створити перешкоду доступу до Одеси, чого, наскільки я розумію, росіяни хотіли досягти", – пояснив військовий високопосадовець зі США.

У статті йдеться – Україна згідна, що найближчі тижні матимуть вирішальне значення для кампанії зі звільнення південних територій.

За оцінками військових зі США, якщо можливості для звільнення Херсона і з'являться, то вже від середини листопада.

Представник Міноборони США повідомив, що зараз ЗСУ просунулися на північний схід від Херсона і зайняли плацдарм на Дніпрі. Окрім того, українські війська просуваються у напрямку Херсона з півночі, проте повільніше.

"Їм потрібно щось зробити з Херсоном найближчим часом. Це піднімає моральний дух українців і військових, а також свідчить про те, що як навчання, так і надання обладнання використовуються найкращим чином", – висловив переконання один із західних дипломатів.

Видання наголошує, що США радять Україні відбити у російських військ південь до настання холодів, адже взимку земля там буде дуже вологою. Тож обом арміям буде важко маневрувати, вони змушені будутьтриматися основних доріг ­– незахищеної зони. Водночас завдяки появі болота перевагу отримує сторона, що обороняється. Адже вона не буде змушена переміщуватися сушею так, як це роблять війська, що наступають.

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Також зазначається, що Росія зміцнила оборону на півдні, тож наступ ЗСУ буде важчим.

"Ось тут і знадобиться математика. Вимагатиметься переважальна сила, щоб туди проникнути", – сказав представник НАТО.

"Українцям треба подумати, використовуючи свою розумну, гнучку спеціальну підготовку, яку вони отримали від нас і наших союзників, щоби зрозуміти, як маніпулювати росіянами, щоб вони поступилися деякою перевагою на землі", – розповіла ексвисокопосадовиця Пентагону за президентства Барака Обами – Евелін Фаркас.

Водночас у Пентагоні поінформували, що у російських військ виникли труднощі з інфраструктурою і матеріально-технічним забезпеченням. Тож Україна може це використати у своїх інтересах. Нагадаємо, за даними МВС України, ЗСУ вже звільнили понад 50 населених пунктів Херсонщини.

зауважимо, президент The Jamestown Foundation Глен Говард спрогнозував, що ЗСУ зможуть звільнити Херсон та Нову Каховку протягом листопада.

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