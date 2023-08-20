США рішуче засуджують жахливий ракетний обстріл Чернігова - Блінкен

Сполучені Штати рішуче засуджують російську ракетну атаку по центру Чернігова, в результаті якої загинули мирні жителі, в тому числі діти.

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Про це заявив голова Держдепартаменту США Антоні Блінкен.

Він зазначив, що Сполучені Штати закликають Росію припинити її жорстокі заходи ведення війни.

"Ми рішуче засуджуємо черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова. Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з сім'ями жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України. Росія має припинити свою жорстоку війну зараз", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський ракетний удар по Чернігову.

Крім того, ми раніше інформували, що у Чернігові завершена пошуково-рятувальна операція після ракетного удару по центру міста.

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