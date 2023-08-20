США рішуче засуджують жахливий ракетний обстріл Чернігова - Блінкен

США закликають Росію припинити її жорстокі заходи ведення війни.
Сполучені Штати рішуче засуджують російську ракетну атаку по центру Чернігова, в результаті якої загинули мирні жителі, в тому числі діти.
Про це заявив голова Держдепартаменту США Антоні Блінкен.
Він зазначив, що Сполучені Штати закликають Росію припинити її жорстокі заходи ведення війни.
"Ми рішуче засуджуємо черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова. Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з сім'ями жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України. Росія має припинити свою жорстоку війну зараз", - написав він у Twitter.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський ракетний удар по Чернігову.
Крім того, ми раніше інформували, що у Чернігові завершена пошуково-рятувальна операція після ракетного удару по центру міста.
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