США різко відреагували на удар України по нафтовому об’єкту в РФ: що сталося

США висловили Україні зауваження через удар по нафтовій інфраструктурі в російському Новоросійську, яка пов’язана з міжнародними енергетичними проєктами.

Про це повідомила посолка України у США Ольга Стефанішина під час брифінгу, передає кореспондент «Суспільного».

Вона зазначила, що після атаки українських дронів восени 2025 року отримала дзвінок від високопосадовця Держдепартаменту.

За її словами, у Вашингтоні звернули увагу на пошкодження об’єкта Каспійського трубопровідного консорціуму, через який транспортується не лише російська, а й казахстанська та американська нафта до порту на Чорному морі.

«Це стосувалося самого факту, що там було порушено американські економічні інтереси», — пояснила дипломатка.

Стефанішина наголосила, що нинішні винятки щодо російської нафти та діяльності американських компаній можуть бути переглянуті. За її словами, існують різні варіанти диверсифікації постачань, які дозволять усунути такі дисбаланси. Вона також висловила сподівання, що ініціативи в межах політики енергетичного домінування США сприятимуть зміні структури ринку.

Удар по Новоросійську: деталі спецоперації

СБУ та інші Сили оборони України в ніч проти 14 листопада уразили порт «Новоросійськ» у Росії та позиції зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території військової частини в однойменному місті.

Спецоперацію провели підрозділи СБУ «Альфа» спільно з бійцями ГУР Міноборони, Сил спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужби, берегових ракетно-артилерійських військ ВМС та іншими складниками Сил оборони.

Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі виникла масштабна пожежа. Також підтверджено влучання по позиціях ЗРК С-300/400, після чого зафіксовано потужну детонацію.

Російські удари по американському бізнесу в Україні

Водночас у Міністерстві закордонних справ України нагадали, що Росія регулярно атакує цивільну інфраструктуру, пов’язану з іноземним бізнесом на території України.

Зокрема, мішенню одного з ударів став цивільний виробничий об’єкт у Тростянці, який належить або пов’язаний з американською компанією Mondelez. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, ракета влучила в один із корпусів підприємства. На щастя, обійшлося без жертв.

Міністр підкреслив, що це не військова ціль, а завод, який працює від 1990-х років, забезпечує робочі місця та робить внесок в економіку України й США. Українська влада продовжує документувати такі випадки та інформувати міжнародних партнерів про наслідки російських атак.

Також нагадаємо, що українські військові розбили штаби, склади зі зброєю та ремонтні бази росіян на Донеччині та в Запорізькій області. В Генштабі ЗСУ кажуть, що такі удари допомагають зірвати наступ ворога.