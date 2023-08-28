В США розглядають можливості для посилення військової допомоги Україні через продовження війни - ЗМІ

Військову підтримку для України можуть посилити. Наразі Адміністрація Джо Байдена розглядає кілька важливих варіантів.

Про це пише The Washington Post.

Як зазначається, в Адміністрації Джо Байдена розглядають кілька варіантів посилення західної підтримки для України. Передумовою для цього стало те, що чиновники остерігаються, що війна продовжиться і в наступному році.

Водночас у Вашингтоні зростає підтримка касетних боєприпасів для РСЗВ. Вони зможуть бити по окупантам на більшій відстані, ніж артилерійські боєприпаси.

США також працює над планом створення українських “сил майбутнього”. Вони могли б стримувати подальшу російську агресію. Винищувачі F-16, які надійдуть до нас за кілька місяців, є частиною цього плану.

Проте Пентагон продовжує виступати проти надання Україні далекобійних ракет ATACMS попри прохання Києва через побоювання посадовців, що США не мають їх у достатній кількості.

Нагадаємо, що у ГУР натякнули, що саме вони завдали удару по аеродрому з Ту-22М3 під Новгородом.

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