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Членство НАТО для України: Вашингтон розглядає нестандартний крок у разі повторого нападу Росії

Членство НАТО для України: Вашингтон розглядає нестандартний крок у разі повторого нападу Росії

Фото: ТСН.ua

Цей механізм має вирішити головну проблему Києва та його союзників – ризик повторного вторгнення Росії після перегрупування її військ.

Сполучені Штати розглядають можливість автоматичного прийняття України до НАТО як одну з гарантій безпеки в межах потенційної мирної угоди з Росією.

Про це заявили чотири американські чиновники, передає NBC News. 

За їхніми словами, цей механізм має вирішити головну проблему Києва та його союзників – ризик повторного вторгнення Росії після перегрупування її військ.

Однак інші заяви високопосадовців США викликали занепокоєння в Україні. Зокрема, під час виступу в Брюсселі представник США Піт Хегсет зазначив, що повернення України до її міжнародно визнаних кордонів, які існували до 2014 року, є «нереальною метою». Цю тезу сприйняли як потенційну поступку Кремлю.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів "хорошу" змістовну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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