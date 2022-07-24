"США розглядають питання про оголошення РФ спонсором тероризму" - Брінк

США серйозно розглядають питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму, зважаючи на дії окупантів під час повномасштабної війни проти України.
Росію продовжать притягувати до відповідальності, відповідно до законодавства Сполучених Штатів.
Про це пані посол США Бріджит Брінк заявила в інтерв’ю "Радіо Свободі".
"Щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів. Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором", – наголосила Бріджит Брінк.
Також пані посол наголосила, що США разом із партнерами запровадили безпрецедентну за обсягом кількість санкцій проти Росії і цей процес триватиме.
Раніше спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена та закликала визнати Росію державою-спонсором тероризму — інакше це зробить Конгрес.
За даними Державного департаменту, визнання країни державою-спонсором тероризму передбачає обмеження іноземної допомоги, заборону на експорт та продаж продукції оборонного призначення, певні заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення та різні фінансові та інші обмеження.
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