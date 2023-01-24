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США розглядають рішення відправити Україні декілька десятків танків Abrams – Politico

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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США розглядають рішення відправити Україні декілька десятків танків Abrams – Politico

Фото: Getty Images

За інформацією ЗМІ, адміністрація Байдена розглядає можливість відправлення близько 30 танків Abrams.

В адміністрації президента США Джо Байдена розглядають можливість відправити Україні танки Abrams у значній кількості. 

Про це повідомляють два американські чиновники, які захотілися залишитися анонімними, передає Politico.

Один із двох офіційних осіб США сказав, що адміністрація Байдена розглядає можливість відправки близько 30 танків Abrams. За їхніми словами, Америка може вже цього тижня анонсувати постачання своїх танків до України.

Як додає третя офіційна особа, яка знайома із ситуацією, транспортні засоби, ймовірно, надходитимуть через Ініціативу сприяння безпеці України. Ця програма дозволяє Вашингтону фінансувати закупівлю зброї та обладнання для України, а не витягувати їх із наявних запасів США.

"Ця подія сталася на тлі публічного протистояння з німецькими офіційними особами, які перебувають під тиском, щоб надіслати власні танки Leopard і дозволити іншим європейським країнам, які експлуатують транспортні засоби німецького виробництва, також зробити це", - сказано у повідомленні інформаційного агентства.

Нагадаємо, видання CNN повідомило, що США завершують план відправлення танків Abrams до України. За інформацією Sky News Arabia, президент США Джо Байден нібито погодився передати 10 танків Abrams Україні, щоб вплинути на Берлін у питанні передавання танків німецького виробництва Leopard.

Раніше в Пентагоні пояснювали, що не дають ЗСУ танки Abrams нібито через складнощі в експлуатації.

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Дата публікації
Перегляди
974
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