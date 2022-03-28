США розмістять у Німеччині шість літаків радіоелектронної боротьби

США розмістять у Німеччині шість літаків радіоелектронної боротьби

За словами Кірбі, машини мають служити для зміцнення східного флангу НАТО та діяти як стримуючий фактор для Росії.

Збройні сили США передислокують шість літаків для радіоелектронної боротьби до Німеччини через війну Росії в Україні.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Spiegel.

Шість літаків Boeing EA-18 Growler ВМС США разом із приблизно 240 солдатами будуть передислоковані зі Сполучених Штатів на базу Шпангдалем у землі Рейнланд-Пфальц.

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За словами Кірбі, винищувачі корисні, наприклад, для виведення з ладу протиповітряної оборони ворожої держави.

Кірбі наголошує, що машини не будуть використовуватися проти російських військ в Україні, а мають служити для зміцнення східного флангу НАТО та діяти як стримуючий фактор для Росії.

Передача була узгоджена з федеральним урядом Німеччини.

Нагадаємо, що Сполучені Штати погодилися направити мотострілецьку роту Stryker для бойової групи Болгарії в рамках прагнення НАТО зміцнити східний фланг після вторгнення Росії в Україну. Болгарія створює бойову групу чисельністю до 1000 військовослужбовців.

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