США розробляють сценарії відповіді на випадок застосування РФ ядерної зброї та її нападу на інші країни

США розробляють сценарії відповіді на випадок застосування РФ ядерної зброї та її нападу на інші країни

Очікується, що сценарії надзвичайних ситуацій будуть центральними на позачерговому саміті НАТО.

Білий дім 28 лютого, через чотири дні після вторгнення РФ до України, зібрав команду чиновників з національної безпеки під назвою "Tiger Team", щоб розробити сценарії на випадок використання Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї.

Про це повідомило американське видання The New York Times, передає "Європейська правда".

За словами кількох офіційних осіб, причетних до процесу, США вивчає варіанти відповіді, якщо Путін ухвалить рішення атакувати конвої НАТО, які везуть зброю та допомогу в Україну, а також сценарії відповіді, якщо Росія поширить війну на інші країни, зокрема Молдову та Грузію.

Зазначається, що у Білому домі і НАТО сьогодні є усвідомлення, що Росія може звернутися до найпотужнішої зброї у своєму арсеналі, щоб вийти з глухого кута на фронті в Україні.

Раніше заступник посла Росії в ООН Дмитрій Полянський заявив, що Росія зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну "спровокує" НАТО.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 29-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 24 березня від рук росіян загинуло 128 дітей.

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