США скоротили військову допомогу Україні на 99%: хто тепер компенсує втрати - Die Welt

США скоротили військову допомогу Україні

Нові дані оновленого Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки (IfW) показують різке скорочення військової допомоги США Україні 2025 року.

Про це пише німецьке видання Welt.

За даними звіту, підтримка Сполучених Штатів знизилась майже на 99 % порівняно з 2024 роком — з 46,39 млрд євро до 0,48 млрд євро.

У звіті IfW зазначається, що через це Європі довелося значною мірою компенсувати скорочення американської допомоги. 2025 року військова підтримка з боку Європейського Союзу та країн-членів зросла приблизно на 67 % у порівнянні з попереднім періодом — до 28,48 млрд євро.

Хто став ключовими європейськими донорами

За даними IfW, найбільшими європейськими постачальниками військової допомоги Україні 2025 року були:

Німеччина — 9,01 млрд євро

Великобританія — 5,44 млрд євро

Швеція — 3,71 млрд євро

Норвегія — 3,63 млрд євро

Данія — 2,61 млрд євро

Раніше постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Сполучені Штати не планують припиняти постачання зброї Україні та продовжать передавати її через механізми Північноатлантичного альянсу, зокрема, за участі союзників з НАТО.

Нагадаємо, що в Україні вперше було зафіксовано “таємничий” американський комплекс DASH. Ця мобільна система, ймовірно, модифікація зенітного комплексу Tempest, оснащуватиметься ракетами AGM-114 Hellfire. Вона призначена для виявлення, ідентифікації та нейтралізації малих дронів у динамічних умовах бою, що може суттєво посилити тактичну ППО.

Також повідомлялося, що США погодили продаж Україні запасних частин для військової техніки, яка вже перебуває на озброєнні українських сил.