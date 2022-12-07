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США, союзники та Україна прагнуть миру, а не перепочинку для Путіна — Держдеп

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США, союзники та Україна прагнуть миру, а не перепочинку для Путіна — Держдеп

Скриншот із відео

Президент України неодноразового висловлювався, яким має бути мир

США та їх союзники, а також Україна хочуть покласти кінець спробам Кремля знищити сусідню країну, а не давати тимчасовий перепочинок Путіну, щоб він міг відновити сили для нової війни.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Укрінформ.

«Ми хочемо миру, українці хочуть миру, трансатлантична спільнота хоче миру. Чого ми не хочемо – це паузи»,- підкресли Прайс.

Він зазначив, що США чудово розуміють, що Путін не прагне миру, йому потрібна лише пауза тимчасова пауза, щоб відновити свою армію для нового нападу на Україну.

Прайс заявив, що це не відповідає інтересам справедливого, а найголовніше довготривалого миру. Він нагадав, що президент України неодноразового висловлювався, яким має бути мир.

Прайс додав, що США будуть і надалі підтримувати Україну в її прагненні покласти край цій війні. 

Нагадаємо, раніше представниця США в ОО Ліза Карті заявила, що Росія не прагне переговорів про мир.

Крім того, ми раніше інформували, чим Україна відповіла на резонансну ідею Заходу про "гарантії безпеки" для Росії.

Новини ТСН 19:30 за 6 грудня 2022 року | Новини України (повна версія жестовою мовою)

Новини ТСН 19:30 за 6 грудня 2022 року | Новини України (повна версія жестовою мовою)

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Дата публікації
Перегляди
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