США створили групу для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні: її очолив "мисливець за нацистами"

США створили групу для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні: її очолив "мисливець за нацистами"

США створили групу для розслідування воєнних злочинів російських окупантів в Україні.

Її очолив 67-річний Елі Розенбаум - найвідоміший у США "мисливець за нацистами".

Про це під час візиту до Києва повідомив генеральний прокурор та очільник Міністерства юстиції США Меррік Гарланд, пише CNN.

За словами Гарланда, група слідчих розшукуватиме всіх тих окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні. Очолить слідчу групу найвідоміший у Мін'юсті США мисливець за нацистами Елі Розенбаум. Також до цієї групи увійдуть експерти із розслідувань, пов'язаних із порушеннями прав людини та військовими злочинами.

Як зазначається, Елі Розенбаум 36 років працює в Мін'юсті США. За цей час він допоміг позбавити громадянства понад сто нацистів, які підозрювались у воєнних злочинах.

Також Міністерство юстиції США направить трьох прокурорів для консультування України, а також країн Європи та Близького Сходу у боротьбі зі спробами Росії ухилитися від глобальних санкцій.

Нагадаємо, російські спецслужби створили бот spektr_robot, за допомогою якого збирають інформацію про українців.

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