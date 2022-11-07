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США та НАТО не виключають мирні переговори між Україною та РФ, але є умова

Автор
Денькович Ярослава
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2 хв
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США та НАТО не виключають мирні переговори між Україною та РФ, але є умова

Фото: Фото з відкритих джерел

США та НАТО допускають можливість початку мирних переговорів щодо України.

США та НАТО допускають можливість мирних переговорів між Україною та Росією у випадку, якщо Україна відвоює Херсон, бій за який має і стратегічне, і дипломатичне значення.  

Про це пише видання La Repubblica.

За даними видання, Вашингтон на постійному зв’язку з Брюсселем та союзниками з приводу цього питання.

"Якщо Херсон буде звільнено, тоді Україна може починати вести переговори з позиції сили, а не слабкості", - пише видання.

У статті також наголошується, що США та НАТО невипадково підтвердили направлення Україні протиповітряної оборони (ППО), а головною установкою стає повернення Херсона, оскільки йдеться про стратегічну мету з точки зору виходу до моря, а також контролю за водними ресурсами, що може змінити перебіг війни.

Можливість переговорів України та Росії

Делегації РФ та України на початку повномасштабного вторгнення проводили декілька раундів переговорів, однак зустрічі сторін не принесли ніяких результатів.

Проте на початку жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито готовність на мирні переговори з Україною та назвав це "доброю волею". 

Однак президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не хоче сідати за стіл переговорів, а заяви про готовність до них – це брехня.

В уряді України також заявили, що говорити про можливість переговорів з Росією можна тоді, коли окупанти відійдуть з окупованих територій України.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що очільник Кремля Путін хоче переговорного процесу на рівні світових лідерів – Байдена, Шольца, Макрона.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6062
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