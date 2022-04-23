США та ЄС розглядають три варіанти санкцій щодо російської нафти: перші подробиці

США та ЄС розглядають три варіанти санкцій щодо російської нафти: перші подробиці

США та ЄС думають, яким чином зменшити імпорт нафти з Росії та як ударити по режиму Володимира Путіна максимально сильно.

Сполучені Штати та Європейський Союз обговорюють три можливі варіанти запровадження ембарго на нафту з Росії через її агресію проти України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників.

Між Вашингтоном і Брюсселем обговорюються такі варіанти:

запровадження повної заборони на купівлю російської нафти;

дозвіл на купівлю нафти, але з певною граничною ціною;

створення механізму оплати, за якого Росія не отримує гроші до припинення агресії в Україні.

Як розповіли Bloomberg джерела, переговори між США і ЄС мають на меті "завдання якнайбільш болючого удару Путіну". Водночас Вашингтон побоюється, що повне ембарго призведе до різкого зростання цін на нафту й навіть збільшить його доходи, а також підірве економіки членів ЄС.

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Нагадаємо, Європейський Союз наразі розробляє шостий пакет санкцій проти Росії та розглядає різні варіанти обмежень проти російської нафтової галузі, включно з забороною на імпорт окремих нафтопродуктів та оподаткуванням імпорту.

Санкції ЄС вимагають консенсусу всіх 27 країн блоку. Деякі з них, зокрема Німеччина й Угорщина, виступають проти повної заборони на імпорт нафти.