США та ЄС шукають можливість використати російські активи для відновлення України — Блінкен

Мова йде про 300 мільярдів доларів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення до України.

Сполучені Штати та Євросоюз наразі шукають юридичні можливості, щоб використати заморожені російські активи для допомоги Україні, яка потерпає від російського нашестя.

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Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає "Голос Америки".

Він зазначив, що мова йде про 300 мільярдів доларів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення до України. Більша частина цих коштів наразі знаходиться у Європі.

"На мою думку, якщо ти щось зламав, то плати. І якщо росіяни зламали, вони мусять за це заплатити. Один зі способів це зробити – якраз через ці активи. Ми маємо переконатися, що для цього є юридична база. Оскільки більшість цих активів у Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього існує юридичне підґрунтя", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Байдена заявили, що відмова від підтримки України було б великою помилкою.

Крім того, ми раніше інформували, що США передадуть Україні тисячі одиниць вилученого іранського озброєння.

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