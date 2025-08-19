США та Європа починають термінові дії для захисту України – деталі

США та Європа починають надавати гарантії безпеки Україні / © ТСН.ua

Офіційні особи США та Європи негайно розпочнуть роботу над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб підготувати історичну зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, повідомляють джерела, знайомі з ситуацією.

Про це повідомляє Bloomberg.

Гарантії передбачатимуть посилення збройних сил та можливостей України без будь-яких обмежень, зокрема щодо чисельності військ, зазначили джерела, які побажали залишитися анонімними. Мета – уникнути вимог Росії щодо обмеження оборонного потенціалу Києва у межах майбутньої угоди про припинення війни.

Зустріч президента США Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів у Білому домі у понеділок підтвердила рішучість Вашингтона допомогти Україні забезпечити безпеку. Переговори також розвіяли побоювання, що США можуть зблизитися з Москвою після попередніх контактів Трампа з Путіним на Алясці.

“Під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами при координації зі Сполученими Штатами”, – повідомив Трамп у своєму дописі на Truth Social.

У вівторок лідери ЄС отримають дистанційне інформування про результати переговорів у Вашингтоні.

За даними джерел, пакет гарантій безпеки буде ґрунтуватися на роботі так званої “коаліції бажаючих”, яку очолюють Велика Британія та Франція, і з часом може включати багатонаціональні сили. Формат цих сил поки що не визначений.

Крім того, на зустрічі обговорювалась концепція гарантій, схожих на “статтю 5” НАТО – принцип взаємної оборони. Італійський прем’єр Джорджіа Мелоні запропонувала схожу формулу, проте лідери наголосили, що конкретні деталі мають бути чітко прописані.

За інформацією джерел The Wall Street Journal, державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу, що складатиметься з радників із національної безпеки та представників НАТО, яка розроблятиме проєкт безпекових гарантій для України.

Нагадаємо, на тлі переговорів щодо гарантій безпеки для України видання The New York Times проаналізувало можливі варіанти розміщення іноземних військ.