США у січні закликали вивести українські війська з Бахмута: вважали оборону міста неможливою - WP

Сполучені Штати Америки у січні закликали Україну залишити Бахмут на Донеччині. У Вашингтоні вважали, що утримати місто не вийде. Що більше - це називали практично неможливим.

Про це йдеться у "зливі" секретних документів Пентагону, пише видання Washington Post 20 квітня.

Втім, після цього заклику із Вашингтона минуло вже понад три місяці, а українські захисники досі обороняють місто в Донецькій області.

"Оцінка з позначкою "цілком таємно" попередила, що "постійне" просування Росії з листопада "поставило під загрозу здатність України утримувати місто", і українські сили, ймовірно, будуть "наражатися на ризик оточення, якщо вони не відступлять протягом наступного місяця", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Вашингтон попередив про можливе оточення українських військ у Бахмуті та запропонував Києву скоротити втрати та відпустити місто. Втім, українська влада вирішила утримувати місто у зв'язку з його стратегічною військовою цінністю. Також важливим є те, що його оборона підтримує національний дух, а також деморалізує окупаційну армію.

" Київ назвав утримання Бахмута імперативом, набагато вищим за стратегічну військову цінність міста, стверджуючи, що це необхідно для підтримки національного морального духу та відмови Росії вихвалятися правами на будь-які територіальні надбання. Україна заявила, що продовження бою в Бахмуті підірвало силу Росії через загибель багатьох солдатів, особливо з групи найманців "Вагнера", - йдеться у матеріалі WP.

У витоку документа також йшлося про погіршення морального стану росіян і заохочення до дезертирства за допомогою "кампанії фізіологічних операцій", підкреслюючи "витратність" московських військ. Інший пункт спонукав Україну націлити на масовані російські сили "покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення" - комбінацію артилерії та ракет "земля-повітря" - для протидії хвилям нападу.

"Коли оборона міста в критичні моменти здавалася неспроможною, Україна неодноразово розгортала елітні підрозділи для захисту шляхів постачання та стабілізації ситуації. Хоча ця стратегія була успішною, дозволяючи Україні утримувати західну околицю міста, за словами командувачів, останніми днями лінія фронту стала дедалі нестабільнішою", - зауважують автори WP.

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що оборона Бахмута на Донеччині має стратегічне значення для України. За його словами, перш за все ця боротьба зриває плани Кремля щодо окупації Донбасу та виходу до кордонів Луганської та Донецької областей.

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