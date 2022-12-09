США в ОБСЄ: Путіну потрібні не переговори, а час на переозброєння

Атаками на цивільну інфраструктуру Росія показала, що її не цікавлять реальні переговори

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у проведенні переговорів, а хоче лише отримати час для того, щоб підтягнути сили та переозброїти свою армію для нового нападу на Україну.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що постійні атаки на цивільну інфраструктуру показують, що Кремль не зацікавлений у мирному вирішенні питань. Карпентер підкреслив, що країни ОБСЄ хочуть сталого та справедливого миру, а не паузи для переозброєння путінської армії.

Представник США нагадав, що Росія з вересня цілеспрямовано атакує українську цивільну інфраструктуру, залишаючі цілі міста без електропостачання.

"Російські генерали, поза всякими сумнівами, думають, що ця жорстока ракетна кампанія змусить українців здатися. Це – ще один величезний прорахунок російського керівництва, який продовжує його попередні невдачі. Я зроблю їм послугу, поінформувавши їх про те, що їхні спецслужби, схоже, не в змозі зрозуміти: українці лише зміцнять свою рішучість чинити опір цій жорстокій тиранії, коли побачать, як страждають невинні цивільні люди", - зазначив він

Карпентер вважає, що російський диктатор Путін хоче заморити холодом та голодом українців, а також підняти ціни на енергоносії та продукти по всьому світу, щоб розколоти коаліцію підтримки України, але у нього нічого не вийде.

"На засіданні Ради міністрів минулого тижня в Лодзі стало ще більш очевидним, наскільки ізольованими в ОБСЄ є Росія і Білорусь. Провівши більшу частину цього року у брехні, намагаючись виправдати криваву війну Росії і співучасть Білорусі в ній, вони повністю дискредитували себе", - наголосив Карпентер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер, коментуючи заклики деяких політиків та посадовців про необхідність переговорів із Путіним, нагадав про наслідки спроб домовитися з Адольфом Гітлером.

Крім того, ми раніше інформували, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав умови для переговорів із Росією.

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