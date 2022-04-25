США вагаються з санкціями проти Кабаєвої, бо бояться реакції Путіна - WSJ

Офіційні особи США обговорюють можливість запровадження санкцій проти російської гімнастки Аліни Кабаєвої, яку вважають неофіційною дружиною президента РФ Путіна.

Західні чиновники стверджують, що “коханка російського лідера Аліна Кабаєва причетна до його багатства”.

Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Один із чиновників Міністерства фінансів США пояснив, що російський президент може сприйняти санкції проти Кабаєвої як особистий удар по ньому та "агресивно відреагувати" на це. Тому у Вашингтоні відклали запровадження санкцій, оскільки побоюються подальшої ескалації напруженості у відносинах між РФ та США.

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Представник ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального 6 квітня закликав законодавців США ввести санкції проти Кабаєвої, стверджуючи, що вона нібито допомагала приховати особисте багатство Путіна.

Західні чиновники кажуть, що не знають точної позиції Кабаєвої в структурі влади Кремля. Дебати щодо введення проти неї санкцій відображають думку багатьох західних чиновників про особисту владу Путіна —мовляв, колишня гімнастка може бути однією з найвпливовіших фігур країни через її близькість до російського лідера.

Зі слів представників американської та європейської безпеки, Кабаєва перебувала в Швейцарії протягом тривалого часу. Представники США, проінформовані про пересування Кабаєвої, сказали, що вона жила в особняку з високими стінами з вертолітним майданчиком, поблизу Женеви. Американський чиновник повідомив, що соратники Путіна вели там бізнес, прибуваючи туди гелікоптером.

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Раніше стало відомо, що статки коханки кремлівського диктатора втричі більші, ніж у легендарного колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Майка Тайсона. Як пише Mirror, завдяки роботі Кабаєвої як гімнастки, політикині і медіамагнатки, її статки оцінюються в 7,6 мільйона фунтів стерлінгів

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