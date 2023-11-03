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США виділили Україні пакет військової допомоги на $425 мільйонів: що туди увійшло

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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США виділили Україні пакет військової допомоги на $425 мільйонів: що туди увійшло

Військова допомога від США

Сполучені Штати передають Україні боєприпаси для систем ППО NASAMS та РСЗВ HIMARS, артилерійські снаряди, ПТРК тощо.

Сполучені Штати Америки виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 млн доларів.

Про це повідомляє Пентагон 3 листопада.

"Сьогодні Міністерство оборони (DoD) оголосило про додаткову допомогу у сфері безпеки для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони. Це включає в себе скорочення допомоги у сфері безпеки із запасів Міністерства оборони на суму до 125 мільйонів доларів для задоволення невідкладних бойових потреб України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також виділено 300 мільйонів доларів із коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі.

Йдеться про п'ятдесятий транш обладнання адміністрації Джо Байдена, який буде надано Україні із запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак подякував союзникам за надану допомогу.

"США передають Україні боєприпаси для систем ППО NASAMS та РСЗВ HIMARS, артилерійські снаряди, ПТРК та інше. Дякуємо нашим союзникам за допомогу", - написав він.

Що увійшло до пакету

  • Боєприпаси для національних перспективних зенітно-ракетних систем (NASAMS);
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
  • ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси "Джавелін" і АТ-4;
  • понад 3 млн патронів до стрілецької зброї та гранат;
  • підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
  • протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
  • 12 вантажівок для перевезення важкого обладнання;
  • спорядження для холодної погоди;
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання;
  • боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.

Нагадаємо, нещодавня стаття для британського видання The Economist очільника ЗСУ Валерія Залужного суттєво вплинула на подальші плани США щодо підтримки Києва у боротьбі з російською агресією.

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Дата публікації
Перегляди
719
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